İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna 'Bugünden konuşmak onu yıpratır, hiç gerek yok' cevabı verdi.26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
Bazı gazetecilerin sorularını yanıtlaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasının erken olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu adaylığın bugünden konuşulmasının Ekrem İmamoğlu'nu yıpratacağı görüşünü dile getirdi, "Hiç gerek yok" dedi.
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