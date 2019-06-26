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İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna 'Bugünden konuşmak onu yıpratır, hiç gerek yok' cevabı verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

Bazı gazetecilerin sorularını yanıtlaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasının erken olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu adaylığın bugünden konuşulmasının Ekrem İmamoğlu'nu yıpratacağı görüşünü dile getirdi, "Hiç gerek yok" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Cumhurbaşkanlığı

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  • OsmanOsman9 dk önce
    Istanbulun 2 ci fethi olarak peygamberimizin mujdeledigi mubarekzat yetim hskki yiyenleri mubarek sehirden alassagi etti allah bu mubarek zattan razi olsun fitneciler munafiklar fesatlarindan catlasin..

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