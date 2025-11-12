  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Abbas'tan Gazze mesajı

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

2025’te enflasyon hedeflerine yaklaşacağız! MÜSİAD’dan umut veren açıklama

İstanbul’da adeta hayat durdu!

CHP’li Emir, 4 bin sayfalık iddianamede “Ahtapot”a takılmış! “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş”

Utanmazlıkta sınır tanımıyorlar! Rüşveti irtikabı belediyecilik diye göstermeye kalktılar

CHP Lideri Özel zoru görünce plağı çevirdi! “Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise CHP’ diyor”

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi
Gündem İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi
Gündem

İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu’nun "çıkar ağı" çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Suç örgütü lideri İmamoğlu’nun FETÖ benzeri himmet modelinde yapının 6 yöneticisi içinde istenen cezalar belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli için istenen hapis cezaları dudak uçuklattı. Tutuklu şüpheli Fatih Keleş için 1542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için ise 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. İddianamede, tutuklu şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile firari ve tutuklu diğer isimler "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Keleş'in, "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Murat Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

67 YILDAN 194 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülürken, şüpheli Adem Soytekin'in de "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülürken şüpheli Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

İDDİANAME DETAYLARI BELLİ OLDU

İddianamede ayrıca şüpheliler Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütsel konumlarına uyan Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen 220/1 ile "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" suçunun yer aldığı 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle 220/5 maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi şüphelilerden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmünü düzenlenen 221/4'üncü maddesinin ikinci cümlesindeki indirimin uygulanması istendi.

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş
Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Gündem

Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Siyaset

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş
'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

Gündem

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi
Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

Gündem

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı
Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı

Gündem

Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı

İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!
İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!

Gündem

İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kel hasan

yetim hakkı baklava kule delege diploma
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Gündem

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23