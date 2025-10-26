İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!

Casusluk” suçundan başlatılan soruşturmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde, şüpheliler Necati Özkan ve Hüseyin Gün arasında geçen konuşmalarda kendisi hakkında bahsedilmesine ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti.

Hüseyin Gün ile olan fotoğrafın 2019 yılında ‘tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaret’ olduğunu savunan İmamoğlu, “Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam” iddiasında bulundu.

6 YAŞINDAN BERİ KUR’AN OKUYORMUŞ

İtirafçı olan İngiliz casusu Hüseyin Gün’ün kendisi hakkındaki beyanlarını “saçma yorum” olduğunu savunan Ekrem İmamoğlu, “Belirttiğim üzere Haziran 2019 başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aaron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir. Dolayısıyla söz konusu beyanlarla alakalı diyecek bir şeyim yoktur.” diye konuştu.