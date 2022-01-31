İmamoğlu'nun büyükelçi trafiği! Bu kez balık restoranında değil makam odasında ağırladı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan kar felaketi sırasında balık restoranında İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların karla mücadele ettiği sırada, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık restoranında yemek yemiş, tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu kendisini, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savunmuştu.

ABD'li büyükelçi ile görüştü

Kendi partililerinden habersiz şekilde büyükelçi ile görüştüğü için de sert eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi.

Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.