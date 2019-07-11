“İmamoğlu’nun bunlara vereceği tek cevap istifa etmektir” dedi, belgeleriyle örgütlü yağmayı açıkladı!

yeniakit.com.tr Gazeteci Emre Erciş,CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı ifşalara devam ediyor. Her şeyi belgeleriyle ortaya koyan Erciş, şimdi de İmamoğlu ve yanındakilerin 42 milyon TL’lik vurgununu ortaya çıkardı.

Daha önce İmamoğlu’nu belediye başkanlığına hazırlayan uluslararası ağı ortaya çıkaran Emre Erciş, şimdi de CHP’li ismin Beylikdüzü’ndeyken yaptığı vurgunu ortaya koydu.

Emre Erciş’in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Şimdi yazacaklarımda ne bir iftira, ne bir manipülasyon, ne de bir hakaret olacak. Daha da önemlisi, bu twitlerim aynı zamanda bir suç duyurusu niteliğinde olacağı için @TC_icisleri Bakanlığı ve olayın 1. derece muhatabı Sn @ekrem_imamoglu 'nun özellikle takip etmesini istiyorum.

Sıralı twitlerimin daha açık anlaşılabilmesi için twitter tarafından "Hassas içerik" olarak etiketlenen görselleri de incelemeniz gerekiyor. Çünkü bu görsellerde yazdıklarımın belgeleri olacak. Ortada 42 milyon TL’lik bir vurgun söz konusu.

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemlere ait ihalelerden ve bu ihaleleri alan ELAPRO'dan bahsetmiş, şirketin ilişki ağını yazmıştım. Şimdi bu konuyu hiç bir tereddüde yer kalmayacak şekilde belgeliyorum..!

Sn Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ağırlıklı olarak Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden 41 milyon 587 bin 923 TL ihale alan ELAPRO, 11.05.2010 yılında 375976080xx TCKN Serdal Taşkın ile 542921012xx TCKN Rıza Şahin ortaklığıyla kuruldu.

Serdal Şahin, ELAPRO şirketinde Rıza Şahin ile ortaklığını sürdürürken 12.09.2012 tarihinde, 561405241xx TCKN Cengiz Özkarabekir, 127399859xx TCKN Kaan Gökgöz (Kılıçdaroğlu'na kaset şantaj iması yapan şahıs), 383953755xx TCKN Mashar Çolak ortaklığında TİMSAH Film'i kuruyor.

TİMSAH Film şirketinin kurulduğu 12.09.2012 tarihinde şirketin kurucu ortaklarından olan Cengiz Özkarabekir, Sn Ekrem İmamoğlu'nun oldukça yakın bir dostu. Öyle ki; TİMSAH Film Şirketi'nin kuruluşundan 1 ay sonra Sn Ekrem İmamoğlu ve Özkarabekir gecelere birlikte katılıyor.

Cengiz Özkarabekir, TİMSAH Film Şirketinin yanında aynı zamanda 28 Ekim 2015'te FETÖ soruşturması kapsamında kayyımatanan Bugün TV'nin program müdürlüğünü yapıyor. Sn Ekrem İmamoğlu ile dostlukları hız kesmeden devam ediyor.

Bugün TV'ye kayyım atanmasıyla işten çıkarılan Özkarabekir, Ekrem İmamoğlu tarafından işe alınıyor ve belediyede çalışmaya başlıyor. Ne görev yaptığını ise Sn İmamoğlu'nun resmi web sayfası olan (http://www.ekremimamoglu.com) bize söylüyor. BAŞKAN DANIŞMANI!

Özkarabekir, Sn Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak Belediyede işe başlamasının ardından TİMSAH Film şirketindeki ortağı Serdal Taşkın'ın ELAPRO Şirketi'nin de işleri açılmaya başlıyor. 2015 yılına kadar 1 tane ihaleye girmeyen ELAPRO, Belediyeden art arda ihaleler alıyor.

İşte ELAPRO Şirketinin büyük çoğunluğunu tek başına girdiği Beylikdüzü Belediyesi'nden adrese teslim ihaleler 1:

ELAPRO Şirketinin Beylikdüzü Belediyesi'nden adrese teslim aldığı ihaleler 2:

ELAPRO Şirketinin Beylikdüzü Belediyesi'nden adrese teslim aldığı ihaleler 3:

ELAPRO Şirketinin Beylikdüzü Belediyesi'nden adrese teslim aldığı ihaleler 4:

ELAPRO Şirketi'nin sahibi Serdal Taşkın,Taşkın'ın TİMSAH Film Şirketi'nden ortağı ve Sn Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Cengiz Özkarabekir o kadar içli dışlı oluyorlar ki; bir yandan ihaleleri topluyor diğer yandan Beylikdüzü Belediyesi'nde Sn İmamoğlu ile toplantılar yapıyorlar.

Fotoğrafta yer alan:

1 Numara: Ekrem İmamoğlu

2 Numara: Taner Çetin

3 Numara: 35 Milyon TL ihale alan ELAPRO'nun sahini Seral Taşkın

4 Numara: Cengiz Özkarabekir

5 Numara: Murat Ongun

6 Numara: Necati Özkan

7 Numara: Erhan Bayladı

Yavuz Saltık

Elbette bu örgütlü faaliyetler Beylikdüzü halkı ve yerel medyasının dikkatinden kaçmıyor. Başta Sn Ekrem İmamoğlu olmak üzere Beylikdüzü Belediyesi tarafından ELAPRO Şirketine verilen ihaleler hakkında 13.12.2018'de CİMER'e suç duyurusu yapılıyor ve inceleme başlatılıyor.

ELAPRO'ya 2016-2017 ve 2018'de verilen ihaleler hakkında CİMER'e yapılan başvurunun ardından İBB Müfettişlerinden Özlem Özvarış görevlendiriliyor ve Özvarış, 21.01.2019'da iddialara yönelik Sn Ekrem İmamoğlu'nun beyanlarını da dikkate alarak bir ön rapor hazırlıyor.

Müfettiş Özvarış, 21.01.2019'da hazırladığı Araştırma Ön Raporunda sadece ELAPRO Şirketini aklamakla kalmıyor aynı zamanda Cengiz Özkarabekir'in Sn Ekrem İmamoğlu ile tanış olmadığı ve Beylikdüzü Belediyesinde her hangi bir görevinin olmadığı kanaatine varılıyor.

Sn Ekrem İmamoğlu'nun resmi web sayfasında titri "Başkan Danışmanı" olan Cengiz Özkarabekir ve TİMSAH Film Şirketinden ortağı olan Serdal Taşkın'ın ELAPRO Şirketi, bu şekilde aklanmış oluyor ve Ekim 2015'ten itibaren aldığı 42 milyon TL'lik ihaleler yanına kar kalıyor.

İşte ortada ne bir iftira ne bir manipülasyon ne de bir hakaret var! Bu twitlere Sn Ekrem İmamoğlu'nun vereceği tek bir cevap var o da istifa etmek! Çünkü ortada örgütlü bir yağma var. Ben bir gazeteci olarak olayı kamuoyuna taşıdım ve belgeledim, gerisi Yüce Yargıya kalmış.!

Sn Ekrem İmamoğlu, şimdilik bir ünlem ( ! ) koyup geçiyorum lakin geçmeden bu fotoğrafı da buraya koyayım. Sağdaki hanım sizi aklayan raporu yazan Müfettiş Özlem Özvarış, soldaki hanım ise Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığınız döneminde yardımcınız olan Leyla Ünver. Devamı ise yarın