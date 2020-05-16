İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik sosyal yardım yönetmeliğinin oy birliğiyle geçtiğini ve bir engellenme olmadığını belirtti.

İmamoğlu yine yalan söyledi

İhtiyaç sahiplerine yardımların İBB meclisince engellendiğine dair bir kararın olmadığını söylediği açıklamasında Göksu, bir belge paylaştı. Ayrıca CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında Göksu şunları söyledi:

"İBB Başkanı maalesef yine YALAN söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin 'İBB meclisince engellendiği' YALAN Sosyal yardım yönetmeliği iyileştirildi. Ödenek %3'ten %15'e çıkarıldı. Karar kendisinin de katıldığı mecliste OY BİRLİĞİ ile geçti. İşte bu da belgesi!"

Sabah