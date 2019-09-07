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İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu!

Gençlerin umudu üzerinden oy devşirmek isteyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun burs vaadi yalan oldu. Oğlu için İBB'den burs isteyen bir babaya, "Üniversite öğrencilerine burs yardımı yapılamamaktadır" diye cevap verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:35
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verme vaadi de yalan oldu. Emekli bir babanın üniversitede okuyan oğlu için İmamoğlu'nun 75 bin öğrenciye 400 TL burs vaadi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan burs talep etti. Maddi açıdan zor durumda olan baba belediyeden aldığı cevapla şok oldu.

İBB, burs başvurusu yapan babaya, "Belediyemize burs amaçlı yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın hizmetini seçim vaadi yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı hizmeti seçim vaadi olarak kullanan İmamoğlu bu vaadini de eline yüzüne bulaştırdı.

CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları ilk olarak Erdoğan tarafından başlatılmıştı. 1994- 2004 eğitim-öğretim yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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