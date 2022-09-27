İmamoğlu'nun Antik Roma hayaline sert tepki! "Herkes aklını başına alsın!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Antik Roma Hipodromu’nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu’na sundu.

İBB’nin Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak istemesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise "Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!" diye tepki gösterdi.