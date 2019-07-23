İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?

yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra yıllık izne çıktı. Vaatlerini unutup tamamen gönlünü eğlendiren İmamoğlu, geçtiğimiz gün Bodrum’da Zülfü Livaneli’nin konserine katıldı. Ekrem İmamoğlu, Livaneli’nin İstanbul’daki konserine de katılmış, sahneye de çıkmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı seçildiği sene Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin adayı olarak yarışa katılan Livaneli’nin, kendisinin adaylığını dile getiren ilk isim olduğunu belirten İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken, “Livaneli Özgürlük Parkı”nın da açılışını yapmıştı. İki ismin arasındaki bağlantı merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, Livaneli’yi iyi tanıyan bir ismin, “Ben eğer Zülfü’yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur.” dediğini iddia etti.

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Beylikdüzü’nde Livaneli parkı açtı, heykel dikti

İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanıyken, “Livaneli Özgürlük Parkı” açtı. Buraya Zülfü Livaneli’nin heykelini diken İmamoğlu, açılış sırasında, “Bu topraklara, çağdaş düşünceye, akla ve bilime hizmet eden, kurucu değerlerden uzaklaşmayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün değer ve ilkelerine sahip çıkan sanatçıları el üstünde tutan bir millet olmak dileğiyle...” ifadelerini kullanarak kendilerinden olan ünlüleri kayırma çağrısı yapmıştı.

“Adaylığımı ilk Zülfü Livaneli dillendirdi”

23 Haziran’da başkan seçildikten sonra, “Tuhaf Dergi” için yazı kaleme alan İmamoğlu, “Başkanlığımı ilk kez dile getiren kişi Zülfü Livaneli’ydi.” diye yazdı.

1 ayda 2 kez konserine gitti

İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra, Livaneli’nin 2 kez konserine gitti. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere gidip bir de sahneye çıkan İmamoğlu, belediye başkanlığına geldikten henüz 3 hafta sonra yıllık izne çıkınca ilk iş olarak yine Livaneli’nin konserine koştu. CHP’li İmamoğlu, Bodrum’da Livaneli’nin, “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” adlı konserine gitti.

Altaylı: Erdoğan’dan intikam alıyordur, dedim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Livaneli ile İmamoğlu arasındaki yakınlığa dikkat çekti. Zülfü Livaneli’nin 1994’te Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanlığı için yarıştığını hatırlatan Altaylı, “25 yıl önce İstanbul’u kaybeden Livaneli’yi 25 yıl sonra İstanbul’u geri alan Ekrem İmamoğlu’nun yanında görüyoruz sürekli.” ifadesini kullandı.

“Zülfü Livaneli’nin İmamoğlu’nun aday gösterilmesi için de ciddi çaba gösterdiğini söylüyorlar.” yazan Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun Bodrum’daki konsere özel olarak gittiğini belirtti.

Altaylı şunları yazdı:

Bu sırada yanımda hem CHP’yi, hem de Livaneli’yi iyi tanıyan bir dostum vardı.

Ben “Zülfü Abi galiba intikamını aldığı için Ekrem İmamoğlu’nu bu kadar seviyor. Birbirlerine bu yüzden bu kadar düşkünler herhalde” dedim.

Livaneli’yi iyi tanıyan dostum ise şöyle yorumladı durumu: “Ben eğer Zülfü’yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur.”

Aralarındaki bağlantı ne?

Erdoğan’a seçimi kaybeden Livaneli’nin, İmamoğlu’nun aday olmasını istemesi, adaylık sürecin de tıpkı CHP teşkilat üyesi gibi ter dökmesi, seçildikten sonra da irtibatlarının kopmaması ve CHP’li başkanın ilk fırsatta soluğu solcu şarkıcının yanında alması dikkat çekiyor. Bu durum, aralarındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu akıllara getiriyor.