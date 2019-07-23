0553 313 94 23

İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?

CHP’li Ekrem İmamoğlu, 1 ay içinde 2 kez Zülfü Livaneli’nin yanına gitti. İmamoğlu, adaylığını dillendiren ilk ismin Livaneli olduğunu söyledi. Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu seçimde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin adayı olarak yarışa katılan Livaneli ile CHP’li ismin arasındaki bağ merak konusu oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 13:45
İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?

 yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra yıllık izne çıktı. Vaatlerini unutup tamamen gönlünü eğlendiren İmamoğlu, geçtiğimiz gün Bodrum’da Zülfü Livaneli’nin konserine katıldı. Ekrem İmamoğlu, Livaneli’nin İstanbul’daki konserine de katılmış, sahneye de çıkmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı seçildiği sene Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin adayı olarak yarışa katılan Livaneli’nin, kendisinin adaylığını dile getiren ilk isim olduğunu belirten İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken, “Livaneli Özgürlük Parkı”nın da açılışını yapmıştı. İki ismin arasındaki bağlantı merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, Livaneli’yi iyi tanıyan bir ismin, “Ben eğer Zülfü’yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur.” dediğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu duyurdu... Yıllık izne çıktı! Ekrem’i İstanbul’da bulana aşk olsun

Beylikdüzü’nde Livaneli parkı açtı, heykel dikti

İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanıyken, “Livaneli Özgürlük Parkı” açtı. Buraya Zülfü Livaneli’nin heykelini diken İmamoğlu, açılış sırasında, “Bu topraklara, çağdaş düşünceye, akla ve bilime hizmet eden, kurucu değerlerden uzaklaşmayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün değer ve ilkelerine sahip çıkan sanatçıları el üstünde tutan bir millet olmak dileğiyle...” ifadelerini kullanarak kendilerinden olan ünlüleri kayırma çağrısı yapmıştı.

“Adaylığımı ilk Zülfü Livaneli dillendirdi”

23 Haziran’da başkan seçildikten sonra, “Tuhaf Dergi” için yazı kaleme alan İmamoğlu, “Başkanlığımı ilk kez dile getiren kişi Zülfü Livaneli’ydi.” diye yazdı.

1 ayda 2 kez konserine gitti

İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra, Livaneli’nin 2 kez konserine gitti. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere gidip bir de sahneye çıkan İmamoğlu, belediye başkanlığına geldikten henüz 3 hafta sonra yıllık izne çıkınca ilk iş olarak yine Livaneli’nin konserine koştu. CHP’li İmamoğlu, Bodrum’da Livaneli’nin, “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” adlı konserine gitti.

Altaylı: Erdoğan’dan intikam alıyordur, dedim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Livaneli ile İmamoğlu arasındaki yakınlığa dikkat çekti. Zülfü Livaneli’nin 1994’te Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanlığı için yarıştığını hatırlatan Altaylı, “25 yıl önce İstanbul’u kaybeden Livaneli’yi 25 yıl sonra İstanbul’u geri alan Ekrem İmamoğlu’nun yanında görüyoruz sürekli.” ifadesini kullandı.

Zülfü Livaneli’nin İmamoğlu’nun aday gösterilmesi için de ciddi çaba gösterdiğini söylüyorlar.” yazan Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun Bodrum’daki konsere özel olarak gittiğini belirtti.

Altaylı şunları yazdı:

Bu sırada yanımda hem CHP’yi, hem de Livaneli’yi iyi tanıyan bir dostum vardı.

Ben “Zülfü Abi galiba intikamını aldığı için Ekrem İmamoğlu’nu bu kadar seviyor. Birbirlerine bu yüzden bu kadar düşkünler herhalde” dedim.

Livaneli’yi iyi tanıyan dostum ise şöyle yorumladı durumu: “Ben eğer Zülfü’yü biraz tanıyorsam, İmamoğlu önderliğinde parlamenter sisteme geçilirse Cumhurbaşkanı ben olurum diye düşünüyordur.”

Aralarındaki bağlantı ne?

Erdoğan’a seçimi kaybeden Livaneli’nin, İmamoğlu’nun aday olmasını istemesi, adaylık sürecin de tıpkı CHP teşkilat üyesi gibi ter dökmesi, seçildikten sonra da irtibatlarının kopmaması ve CHP’li başkanın ilk fırsatta soluğu solcu şarkıcının yanında alması dikkat çekiyor. Bu durum, aralarındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:45
  1. İstanbul
  2. Zülfü Livaneli
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu
    1. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    2. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    3. 35 yıllık çileyi bitirdi
    4. Damadın başına un eleyip yumurta..
    5. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    6. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    9. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    10. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    11. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    12. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    13. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    14. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    15. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    16. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    17. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    18. Taraftarlar derneğinden spor..
    19. 125 yıllık tarihi konak restorasyonla..
    20. "ÖTV kaldırılırsa devlete katkı..
    21. İmamoğlu’nun aday olmasını o..
    22. Binali Yıldırım’dan kabine revizyonuna..
    23. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    24. Bozüyük HEM’de bilgisayarsız temel..
    25. Çanakkale’de STK ve muhtarlar..
    26. Batman TSO’ya Horizon 2020 Programı..
    27. ADİM ile iletişim artık daha hızlı
    28. Başkan Bıyık, ‘Hep birlikte mutlu bir..
    29. Ülkü Ocakları’ndan tanışma toplantısı
    30. 'O gün vatanımızı bölmeye yeltenenler..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama