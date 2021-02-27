İmamoğlu'nun 8 Mart kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Kendisine makyaj mı yaptıracak?"

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CHP’li belediyelerde işçilere verilen sözlerin tutulmaması birçok emekçinin iş bırakmasına ve greve girmesine neden oldu. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de belediye işçilerinin greve gitmesi nedeniyle söz konusu ilçelerde hayat 1994 öncesine döndü. CHP belediyeciliğinin geri döndüğü İstanbul’da birçok yerde çöp yığınları tekrar görülmeye başlandı.

İstanbullular çöp yığınlarına ve bunun neden olduğu kötü görüntülerle pis kokulara çözüm ararken, modernliği şekilcilikten ibaret olan “şovmen” İmamoğlu tepki çeken bir adım attı. Şehrin sorunlarını bir kenara bırakan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, makyaj ünlüsü Danla Bilic’le bir araya geleceği açıklandı.

YouTube’da makyaj videoları çeken Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar gününde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı, ne sormak isterdiniz?” ifadesine yer verdi.

Sosyal medya ayağa kalktı

İmamoğlu’nun bu şovu sosyal medyada vatandaşları ayağa kaldırdı. İstanbul’da onca sorun varken Ekrem İmamoğlu’nun makyaj videolarıyla bilinen bir YouTuber ile buluşacak olması, “Kendisine makyaj mı yaptıracak?” yorumlarına neden oldu. Ayrıca birçok vatandaş, İstanbul genelinde oluşan çöp yığınları ve pisliklerin fotoğraflarını paylaşarak bu sorunların çözülmesini istedi. Bazı kullanıcıların ise İmamoğlu’na oy verdiği için pişman olduklarını söylediği görüldü.

İşte o tepkilerin bazıları: