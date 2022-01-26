İmamoğlu'nu savunmak isterken rezil oldu! İYİ Partili isimden akıllara durgunluk veren kıyaslama

İYİ Parti'nin kurucularından olan Mehmet Arslan, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyasladı. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen gerekli önlemleri almayıp büyükelçi ile yemeğe çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında Marmaris'te olmasını gündeme getirmeye çalıştı.

İstanbul'un kara teslim olduğu sırada İngiliz büyükelçi ile Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki çekti.

Gerçek olan fotoğrafı yalanladı

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, İmamoğlu'nu savunmak için fotoğrafın gerçek olmadığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Aslan "Sizde hiç utanma Allah korkusu yok mu? İftira atmak, yalan konuşmak zamanında işgal ettiğiniz devlet makamına hakaret" dedi.

İmamoğlu'nu savunmak isterken rezil oldu

Fotoğrafın gerçek çıkmasının ardından paylaşımını kaldıran Aslan, bu kez de İmamoğlu'nu savunmak için başka bir yol denedi.

Kar yağışı ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyaslayan Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağarken balık yedi diye suçluyorlar, kendi ağababalarının darbe olurken tatilde olduğunu unutuyorlar"