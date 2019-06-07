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İmamoğlu'ndan VİP eşkıyalık

CHP-İP ve HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda yetkisi olmadığı halde VIP salona girmeye kalkıştığı ve polisleri itip kakarak salonu bastığı ortaya çıktı.

07 Haziran 2019 Cuma 10:23

Hiçbir resmi sıfatı olmadığı halde Ordu Havalimanı’nda zorla VIP Salonunu kullanmak isteyen CHP-HDP-İP’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mitinglerde beklediği ilgi bulamayınca iyice çirkefleşerek devletin Valisine hakaret yağdırdı. Talimatı Ordu Valisi Seddar Yavuz’un verdiğini iddia eden İmamoğlu, “Milletvekilimizle birlikte uçağa binecektik. Vali bey VIP bölümüne talimat vermiş. Vali Bey devlet adamlığını yapamadı, devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş“ dedi.

Valilik: İşgal girişimi

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Ordu Valiliği ise şunları kaydetti: “İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “İmamoğlu ile özel uçakta ben de olacaktım. Bana refakat eden bir özel uçak yolcusu idi” diyerek demagoji yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:23
  1. Giresun
  2. Ordu Havalimanı
  3. VIP Salon
  4. CHP-HDP-İP’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  5. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  6. Ordu Valiliği
  7. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  8. Ekrem İmamoğlu

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