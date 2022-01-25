İmamoğlu'ndan vatandaşlara hakaret!

İstanbul'daki kar yağışının ardından birçok yolun tıkanması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istifa çağrısı başlatıldı. Hatta İmamoğlu'nun yağış sırasında bir balıkçıda olduğu ortaya çıkınca, istifa çağrıları şiddetlendi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son durum mesajında, kendisi hakkındaki istifa çağrılarına da skandal bir cevap verdi. CHP'li İmamoğlu, istifa çağrılarını yersiz olarak niteledi, bu tür mesajları da "zavallı" olarak değerlendirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde: "Şu kurumun yetkisinde şu köprü, şu kurumun yetkisinde ara sokak demeden konuşuyorum. Elbette ki zor durumdaki vatandaşlara yardım edeceğiz ancak 1 dakika içerisinde kaşının üstünde gözün var anlayışındaki zavallı mesajlara da çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız."

İmamoğlu'na yönelik bazı tepkiler şöyle: