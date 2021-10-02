İmamoğlu'ndan Tunç Soyer taktiği! Boş metroda ayakta gitti

Her fırsatta israfa karşı olduğunu ifade ederek halk adamı gibi görünmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu fena yakalandı. İmamoğlu, metro şovunda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in taktiğini uygularken görüldü.





Tunç Soyer'in boş koltuk taktiğini uyguladı

Öte yandan İmamoğlu, metro şovunda daha önceden Tunç Soyer gibi CHP'li belediye başkanlarının uyguladığı 'boş koltuk' taktiğini de metro seyahatinde uyguladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halkçı pozu vermek için kentte metro ile yolculuk yapmış, boş metroda ayakta gitmişti. Soyer'in taktiğini şimdi de 'halkçı' görünmek isteyen İmamoğlu uyguladı. İmamoğlu, arkasında boş koltuklar görünmesine rağmen metroda ayakta gitmeyi tercih etti.