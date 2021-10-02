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Gündem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer taktiği! Boş metroda ayakta gitti
Gündem

İmamoğlu'ndan Tunç Soyer taktiği! Boş metroda ayakta gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa 'halkçı' imajı vermek için Taksim Meydanı ziyaretine metro ile gitti. Yolculuğu esnasında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in taktiğini uygulayan İmamoğlu, metroda boş koltuklar olmasına rağmen ayakta durmayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 12:18:00 - 2021-10-02 12:29:19
İmamoğlu'ndan Tunç Soyer taktiği! Boş metroda ayakta gitti

Her fırsatta israfa karşı olduğunu ifade ederek halk adamı gibi görünmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu fena yakalandı. İmamoğlu, metro şovunda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in taktiğini uygularken görüldü.

Tunç Soyer'in boş koltuk taktiğini uyguladı

Öte yandan İmamoğlu, metro şovunda daha önceden Tunç Soyer gibi CHP'li belediye başkanlarının uyguladığı 'boş koltuk' taktiğini de metro seyahatinde uyguladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halkçı pozu vermek için kentte metro ile yolculuk yapmış, boş metroda ayakta gitmişti. Soyer'in taktiğini şimdi de 'halkçı' görünmek isteyen İmamoğlu uyguladı. İmamoğlu, arkasında boş koltuklar görünmesine rağmen metroda ayakta gitmeyi tercih etti.

Metroda 'Halkçı' geçinen Tunç Soyer çıkışta fena yakalandı
Metroda 'Halkçı' geçinen Tunç Soyer çıkışta fena yakalandı

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Metroda 'Halkçı' geçinen Tunç Soyer çıkışta fena yakalandı

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Yorumlar

Yiğit

Bunların Sahipleri Fetö meydanlara inin halkın içine inin dedi başta meral Annesi bay Eko K.k. vatandaşı daha doğrusu yandaşı kamera karşısına dikiyo onları dinliyo gibi yapıyorlar. Ordan başka biri gerçekleri söyleyince uzaklaşrltırıyorlar. Bunların topu iki koyun gündeme. Kaybederler.
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Neron11

İsraf diyerek 13600 işçiyi çıkarıp yandaşı 45 000 bankamatikçiyi işe aldı, hiç bir iş yapmadan 43 milyar borca soktu belediyeyi , teröristleri belediyeye doldurdu , milleti perişan etti ama halktan görünmeye çalışmakla olmuyor ekrem, beceremedin bu işi , öyle cumhurbaşkanı adayı olup kaçmak yok, bunca zararın hesabını vermen gerek.
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