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Seçim 2019 Sayfası

İmamoğlu'ndan şova davet mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara SMS göndererek pazar günü yapacağı mitinge davet etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:28
İmamoğlu'ndan şova davet mesajı!

YSK'nın AK Parti'nin seçimlere itiraz etmesinin sonucunu beklemeden mazbatasını teslim ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara SMS göndererek yarın saat 14'te Maltepe miting alanında yapacağı kutlamaya çağırdı.

AK Parti itirazı sonuçlanmadan teşekküre gidiyor

AK Parti'nin İstanbul'da geçersiz oylara yaptığı itirazla Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 29 binlerden 13 binlere gerilemişti. AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebine henüz YSK tarafından cevap verilmemişken, İmamoğlu teşekkür turlarına başladı. İmamoğlu, İstanbulluları kutlama mitingine çağırdığı SMS'te şu ifadelere yer verdi;

İstanbul'u daha güzel, daha mutlu günlere taşımak için çıktığımız yolda, 16 milyon İstanbulluya şükranlarımızı sunmak için bir araya geliyoruz. "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"na katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyacağım.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:28
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu

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