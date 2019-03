İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı değerlendirme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’a bir hafta kala seçime ilişkin iddialı bir değerlendirmede bulunarak, "Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. 6-7 günü çok sıkı geçirmemiz lazım. Onun için sandığın başında görev almalıyız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksiciler Esnaf Odasını ziyaret ederek üyeleriyle bir araya geldi. Taksicilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi. Programın ardından Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ne geçen İmamoğlu, burada Demokrasi Nöbetçileri Buluşması’na katıldı. Seçim günü sandıklarda görev alacak gönüllülerle bir araya gelen İmamoğlu, katılımcılara oylara sahip çıkın çağrısında bulundu.

“Ben UBER konusunda taksicinin yanındayım"

Günün ilk programında taksicilerle bir araya gelerek konuşma yapan İmamoğlu, “Uluslararası şebeke diye tariflediğimiz bu sistemi Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren ulaştırma bakanlığı, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme evet diyen bunun önüne açan anlayış sizin işinizi çözemez. Ben taksicinin yanındayım. Ben bu şehrin bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var. Ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben şu anda size gelip elimde olmayan yasal bir imkan yokken, onu iptal edeceğim, size de bunu vereceğim deme şansım yok, ama karşısındayım. Şu an mahkeme kararı devam ediyor, Al bir karar ona göre gereğini yapalım. Ben 1 Nisan’da desem ki size UBER’i yasaklayacağım, taksiyi yapacağım dersem yetkim yok ki, ben bu şehir taksici esnafının yanındayım. Sizinle beraber ortak çözüm bulma adına çaba göstereceğim” diye konuştu.

"Seçim günü bin 919 okulda şu an itibariyle 2 bin 150 gönüllü arkadaşımız görev alacak”

Taksicilerle buluşmanın ardından Beşiktaş’ta sandıkta görev alacak gönüllüler buluşmasında konuşan İmamoğlu, "Sandıkta görev alacak kişilere tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, “Bu sefer yenilik yaptık ve gönüllülerimizle bize gönüllü olarak başvuran İstanbullu hemşehrilerimizle her okulda ayrı bir görevli tesis ettik. Bu arkadaşlarımız okul sorumlusu arkadaşlarımızla beraber çalışacaklar. Sadece büyükşehir belediye başkan oylarını ayrıca kurduğumuz bir merkeze online olarak gönderecekler. Bizim sistemimizde büyükşehir belediye başkanı oylamasını sonucu hızlı ve pratik bir şekilde elde etmiş olacağız. Telaşım var ya acelemiz var ya bir an önce öğrenmek istiyorum. Bin 919 okulda şu an itibariyle 2 bin 150 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yol arkadaşıyız, yoldaşız, yani kol kola olacağız, o gün sorunları bir arada çözeceğiz, o gün sistemli bir şekilde oy sonuçlarını merkeze göndereceğiz” diye konuştu.

“Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz”

Gönüllüleri sandıkta görev almaya davet eden İmamoğlu, “Okullar çok önemli, hemen sonucu kötü bir şekilde açıklamalar, manipülasyonlar, kafanızı karıştırıcı bir takım işlemler olacak. Sakın itibar etmeyin. Bazı ajanslar üzerinden bu işlere girişecekler, hiç ilgilenmeyin işinize bakın. Bizim burada halk ajansımız var. Vatandaşın moralini bozup sandıktan uzaklaşmasını sağlayacaklar. Bakın şunu hedefleyebilirler; bizim geçerli bir oyumuzu iptal ettirmek, onların geçersiz bir oyunu kabul ettirmek. Bu seçimin zorlu olacağını hepimiz biliyoruz. Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. 6-7 günü çok sıkı geçirmemiz lazım. Onun için sandığın başında görev almalıyız. Bize verilen oyu ilginizi çekmeyecek 2-3 üncü kişin arasına yazarlar. Size İstanbul’dun geleceğin emanet, onun için bir oyun bile sonucu ulaşması için titiz davranın. Bana atılan oyun sandığa yansımasını sağlayın, karşı tarafa atılan oyun sandığa yansımasını sağlayın, kimsenin oyunu istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu şehre mutluluk, huzur, kardeşlik, eşitlik geliyor”

Programın ardından Sultanbeyli’ye geçerek seçim çalışmalarını sürdüren İmamoğlu, burada ilçe meydanında toplanan halka hitap etti. Coşkulu kalabalığa konuşan İmamoğlu, “31 Mart’ta biz kazanacağız, bu şehri güzel yöneteceğiz. Milletimiz bize 2024’ün Mart’ına kadar yetki verecek. Size de 2023’ün Haziran’ına kadar yetki verdi. Hizmette yarışalım, koşalım, hep beraber milletimize hizmet edelim. Sonra da yarışalım. Bu şehre mutluluk, huzur, kardeşlik, eşitlik geliyor. Hiç kalbiniz burkulmasın, ben her yerde kardeşiz, biz kardeşlik kurmaya geldik” dedi.