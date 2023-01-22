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Gündem İmamoğlu'ndan rezil itham! Alçaklar Kur'an yakıyor, "hacı(!) Ekrem" böyle diyor
Gündem

İmamoğlu'ndan rezil itham! Alçaklar Kur'an yakıyor, "hacı(!) Ekrem" böyle diyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması üzerine Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi yersiz bularak provokatif terör eylemine adeta sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:20:00 -
İmamoğlu'ndan rezil itham! Alçaklar Kur'an yakıyor, "hacı(!) Ekrem" böyle diyor

 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından verilen tepkileri yersiz buldu. 

İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında tepkilerin yersiz olduğunu ima ederek skandal bir çıkışa imza attı. 

Türkiye'de devlet yetkilileri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve provokatif PKK eylemlerine destek verildiği için İsveç başbakanına tepki göstermişti. Ancak İmamoğlu ise bu davranışın aksine söz konusu eylemlere destek veren İsveç'e sahip çıktı.

 

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