İmamoğlu'ndan rezil itham! Alçaklar Kur'an yakıyor, "hacı(!) Ekrem" böyle diyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması üzerine Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi yersiz bularak provokatif terör eylemine adeta sahip çıktı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından verilen tepkileri yersiz buldu.
İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında tepkilerin yersiz olduğunu ima ederek skandal bir çıkışa imza attı.
Türkiye'de devlet yetkilileri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve provokatif PKK eylemlerine destek verildiği için İsveç başbakanına tepki göstermişti. Ancak İmamoğlu ise bu davranışın aksine söz konusu eylemlere destek veren İsveç'e sahip çıktı.