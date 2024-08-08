İmamoğlu'ndan Paris'te milyonluk şatafat!

Ekrem İmamoğlu, Paris'te bulunan ve günlük 300 bin avro olmak üzere 2 günlük kiralanan Palais Galliera isimli sarayda "İstanbul House" adıyla görkemli bir etkinlik düzenledi. Sözde İstanbul'un tanıtımı amacıyla Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

KONSER, BEYAZ ŞARAP, RAKI İKRAMI

22 milyon lira ödenerek 2 günlüğüne kiralanan Palais Galliera isimli mekanda İBB Başkanı İmamoğlu'nun açılışı yapmasının ardından partiye geçildi. Yapılan "after party"de, şarkıcı Karsu sahne aldı. Milyonların ödendiği konser esnasında ise İBB Başkanı İmamoğlu misafirlerine sınırsız alkol ikram etti. After partide katılımcılara beyaz şarap ve rakı sunulurken İstanbulluların parasından yapılan bu görkemli harcamaya tepki yağdı.

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

17 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA PARTİDE YER ALDI

İmamoğlu tarafından düzenlenen partiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve eşlerinin de katıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.

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AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbullular adına soruyorum: Paris'te 'Palais Galliera' isimli sarayda yer alan 'İstanbul House', iddia edildiği gibi; İBB tarafından haftalık 249.000 Euro'dan mı kiralanmıştır? İstanbul'un kaynakları ile bu mekanda düzenlenen eğlenceler şehrin ve İstanbullular'ın hangi sorununu çözmektedir? Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul'umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli'nin İBB imkanları ile Paris'te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?" açıklamasında bulundu.