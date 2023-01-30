İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle

Seçimlere kısa süre kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.

Anadolu'da Akşener destekli adaylık turu

Yaşananlar gündemde bir hayli yankı bulurken, İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nu veto edip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerindeki ısrarı sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Karadeniz illerine giden ve kendi mahallesinde topa tutulan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yöneltilen, "Sen 16 milyona hizmet et" sözlerini kulak arkası edip yeniden Anadolu turuna çıktı. İmamoğlu'nun Anadolu turunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde organize ettiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "sen belediye başkanlığına devam et" mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun il il gezmesini katıldığı canlı yayında yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.

İmamoğlu sorusunu hemen geçiştirdi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Halk TV yayınında dikkat çeken bir an yaşandı.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanlarına (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti.

Bu soru karşısında ne yapacağını şaşıran CHP lideri, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.

İktidar seçimi kazanmaya yakın taraf

Yaşananların gölgesinde, İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörlüğünü yapan siyasi danışmanı Necati Özkan, kaleme aldığı yazıda, iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu açıkladı.

Özkan ilgili yazısında, "Bugün geldiğimiz noktada iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz, ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını ve kazanmaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonra muhalefetin asla ve asla hata yapmaması lazım. Asla zamanı boşa harcamaması lazım" ifadelerini kullandı.

Söz konusu çıkış, İmamoğlu'nun adaylık konusunda teslim olmadığını ve Kılıçdaroğlu'na karşı lobi faaliyetlerini yürüttüğüne yorumlandı.