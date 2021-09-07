İmamoğlu'ndan fahiş fiyat! Vatandaşlar isyan ediyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan Beltur'daki fiyat listesi, İstanbulluların tepkisine yol açtı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye ait, kafe hizmetinde bulunan Beltur'da, menülere uygulanan fahiş fiyatlar cep yakıyor.

2 yıl içinde Beltur'a gelen zamlar sonrası vatandaşların şikayetleri de arttı.

Çay 5, tost 18 lira

Bir tostun 18 liradan çayın da 5 liradan satıldığı Beltur'da İstanbullular, acilen fiyatların düşürülmesini talep etti.

Beltur'un ayrıca kötü hizmet nedeniyle de müşterilerini kaybettiği, müşterilerin memnuniyetsizlik nedeniyle bir daha Beltur'u tercih etmediği de gelen şikayetler arasında.