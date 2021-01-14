İmamoğlu'ndan çocukluk arkadaşına 28 milyonluk kıyak! Harekete geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 28 milyon lira bedelle üstgeçit reklam alanlarının satışını 35 milyon lira bedel ve 3 yıl süreyle Sirkwtin adını da kullanan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş'ye verdi. 180 adet üstgeçit reklam alanını kiralama işi için 24 Haziran 2020'de yapılan ihalede yüzde 20 indirim uygulanarak iş 28 milyon TL'ye BVA Reklam'ın alt şirketi Advertcity'ye kaldı.

Aynı tarihte, raket tipi ve megalight tipi reklam uygulamalarının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesinin de ihalesi gerçekleştirildi. 3 yıllığına 28 milyon bedelle 180 noktadaki reklam satışını alan firma ise kendi sitesinde sadece 8 adet alanı 15 günlük 535 bin TL'den ve yıllık 12 milyon 840 bin TL'den sattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu'ndan gizlenerek yapılan ihaleyi incelemek ve denetlemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Öte yandan İBB yönetiminin bu devir işlemini Kamu İhale Kurumu'ndan (KİK) gizli olarak yaptığı ortaya çıktı. Devrin ihaleye çıkılmaksızın el altından gerçekleştiği belirlendi. Diğer taraftan ihaleyi alan şirket ortaklarından Ahmet Köksal'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve kapanan Olay TV'nin kurucu ortağı Hüseyin Köksal'ın kardeşi olduğu öğrenildi. İddiaya göre verilen ihale ile kapanan Olay TV fonlandı.