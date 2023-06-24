İmamoğlu'ndan bomba hamle! Bayramdan sonra açıklayacak

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bayram sonrası Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir manifesto açıklamasının beklendiğini belirtti. “İmamoğlu şimdiden, ‘CHP İstanbul ili kazanırsak kurultayı da kazanırız’ diyerek harekete geçmiş ve Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul İl Başkanı olarak ‘güçlü ve genç bir Alevi aday’ arayışını da başlatmış” ifadelerini kullanan Övür, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçim sonrası CHP'de gerilim sürüyor, ama orada da sonuç değişmeyecek. Parti içinde "Kemalciler" önde ve rahat, "Ekremciler" ise hem huzursuzlar hem de fondaş medya üzerinden saldırganlığa devam ediyorlar. Bu arada bayram sonrası İmamoğlu'nun, siyasi bir manifesto açıklaması bekleniyor.

"Manifesto" denecek bir siyasi aks ortaya koyar mı bilemem ama şöyle bir yol haritası izleyecekmiş: "Olağan kurultaya güçlü bir biçimde hazırlanalım."

Bunun için de illerde delege savaşı başlayacak. En yoğun biçimde de İstanbul'da.

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İmamoğlu şimdiden, "CHP İstanbul ili kazanırsak kurultayı da kazanırız" diyerek harekete geçmiş ve Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul İl Başkanı olarak "güçlü ve genç bir Alevi aday" arayışını da başlatmış. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da bu konuda İmamoğlu'na açık destek vereceği kulislerde konuşuluyor.”