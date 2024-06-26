İmamoğlu’ndan bir algı operasyonu daha Sunulan bu! Gerçek bu

Sahne hazırlanmış. Metroda sayılı birkaç kişi var. İmamoğlu bir koltukta oturuyor. Ekip kamera arkasında olduğu için tek başına yolculuk yaptığı izlenimi veriliyor. Yolcular gayet rahat ve mutlu. “Her şey çok güzel olacak” sloganını tamamen hayata geçirmiş bir görüntü sergileniyor.

Oysa bu görüntülerin gerçekle hiçbir alakası yok. Tıklım tıklım dolu olan metrolarda nefes almak bile zor. Bırakın metro içindeki kalabalığı, durakta bekleyenlerin sayısı metrodakilerden çok daha fazla.

Kalabalığı yararak metronun içine zorla girebilenler bile kendini şanslı sayıyor.

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Her şey gözler önünde… İşte İmamoğlu’nun sunduğu ve gerçekte olan görüntüler…