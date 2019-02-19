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İmamoğlu'ndan beyin yakan hızlı tren yorumu

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın hızlı trenle İstanbul’a gelmesi hakkında, “Hızlı trenle hıza ihtiyacı var sanırım. Neyse yolu açık olsun” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 12:26
İmamoğlu'ndan beyin yakan hızlı tren yorumu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Esenler'de devam etti. Esenler Kültür Merkezi'nde organize edilen kanaat önderleri ile yapılan toplantıya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, mahalle muhtarları ile CHP ve İYİ Partililer katıldı.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesini ziyaret eden İmamoğlu, burada çalışanların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tek tek çalışanlarla tokalaşan İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için destek istedi.

“Hıza ihtiyacı var sanırım”

Tekstil atölyesinden çıkışında bir gazetecinin, “Sayın Binali Yıldırım dün Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti ve şu an hızlı tren ile İstanbul'a geliyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Bazı insanlar hızlı koşar, bazı insanlar da hızlı hareket ettiğini başka araçlarla belli eder. Hızlı trenle hıza ihtiyacı var sanırım. Neyse yolu açık olsun. Kazasız belasız İstanbul'a gelsin. İstifası da hayırlı olsun. Başta istifa etseydi daha anlamıydı. Bu saatten sonra çok anlamı yok. İnşallah karşılaşırız. Ben 10-15 ilçe gezerken inşallah birinde denk geliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:26
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Binali Yıldırım
  4. Hızlı Tren

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