İmamoğlu'ndan AK Partili iş adamlarına yaranma çabası

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Seçildiği günden bu yana yaptığı işçi kıyımları ve zamlarla vatandaşı isyan ettiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cengiz Holding'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun bu ziyareti AK Partili iş adamlarına yaranma çabası olarak görüldü.

Her fırsatta İslami değerlere saldıran ve yaptığı spekülasyonlarla Türkiye'de algı operasyonu oluşturmaya çalışan karanlık Oda TV ise haberi, "İmamoğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak buluşma" şeklinde verdi. Oda TV ziyaretin AK Parti'de sarsıntıya yol açtığını yazdı.

Ağız değiştirdiler

AK Parti aldı diyerek çalışanları bir SMS ile işten çıkaran İmamoğlu'nun AK Partili müteahhitlerin ayağına gitmesi ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan geçmişte Mehmet Cengiz ile ilgili yaptığı her haberde "milletin ...na koyacağız diyen adam" sıfatını kullanan karanlık Oda TV'nin İmamoğlu'nun ziyareti sonrası ağız değiştirmesi dikkat çekti. Oda TV'nin bu tutumu "solcu medya rotasını Ekrem'e göre mi belirliyor?" sorusunu akıllara getirdi.