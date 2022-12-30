İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması... Tarih verdi

6'lı Masa'nın olası cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ekrem İmamoğlu, ufuktaki seçimlere yönelik Alman Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu.

Spiegel'in sorularını yazılı olarak cevaplayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının belli olacağı tarihi itiraf ederken, yaptığı yorumda, "Bence çok geç değil" ifadesini kullandı.

Tarih verdi

"Altılı masa, henüz bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemediği için eleştirildi. Oy verme tecrübesi olan biri olarak sizce bu doğru bir strateji mi?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Evet doğru strateji bu. İktidarın ve medyasının iki yıldır bu ismin açıklanmasını beklemesi bile ne pahasına olursa olsun bu adayı yıpratmak istediklerini gösteriyor. Bu isim ocak veya şubat ayında açıklanacak. Bence çok geç değil."

Dış destek iddiasına kaçamak cevap

Der Spiegel, röportajın son bölümünde Ekrem İmamoğlu'na yabancı ülkelerden aldığı desteği sordu. "Avrupa'dan aldığınız büyük destek hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya İmamoğlu kaçamak cevap vermekle yetindi.

İmamoğlu, "Ben bu tartışmaları saçma ve gereksiz buluyorum, bunlar sadece suları bulandırmaya hizmet ediyorlar. Özüm, karakterim ve büyüdüğüm çevre herkes tarafından biliniyor. İstanbul Belediye Başkanlığına da ne yurt dışından ne de başka bir yerden destek alarak gelmedim. Bırakın İstanbul'u yönetmeyi, Amerika'dan, Avrupa'dan herhangi bir görev için izin almadım" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu her ne kadar Avrupa'dan destek almadığını öne sürse de bu yıl Nisan ayında Avrupalı diplomatlarla bir araya gelmiş ve açık açık fon talebinde bulunmuştu.

"Sizlerin Brüksel'i ve hükümetlerinizi bu konuda harekete geçirmeye davet etmenizi bekliyorum" diyen İmamoğlu, Avrupa Birliği'ne seslenmişti.

Bunun dışında İmamoğlu'nun Fransa'dan 86 milyon Euro, Almanya'dan 110 milyon Euro borç aldığı, İBB'yi 3 milyar 916 milyon TL tutarında borçlandırdığı biliniyor.