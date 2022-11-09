İmamoğlu'ndan 6'lı Masa'ya "adaylık benim hakkım" mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca ''Belediye başkanları işlerine kilitlenmeli, seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler" sözleriyle cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattığı Ekrem İmamoğlu peş peşe çıkışlarını devam ettiriyor.

CHP'ye yakın medya kuruluşlarında (Halk TV, TELE 1, Cumhuriyet, Sözcü) son zamanlarda yaptığı tasfiye ve üst düzey düzenlemelerle kendi sesini iyice duyuran İmamoğlu Halk TV Gündem Özel’de adaylık çıkışı olarak yorumlanan çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Yayında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aksine "Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan ile konuşuyorum. Partilerin yetkilileri ile konuşuyorum. Teknik konularda katkı sunuyorum. Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri. Kurulduğu andan beri."