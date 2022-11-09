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Siyaset İmamoğlu'ndan 6'lı Masa'ya "adaylık benim hakkım" mesajı
Siyaset

İmamoğlu'ndan 6'lı Masa'ya "adaylık benim hakkım" mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları işlerine baksınlar" sözleriyle adaylığa kapıyı kapattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de adaylık konusunda tartışmayı hararetlendirecek ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:23:00 - 2022-11-09 11:25:45

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca ''Belediye başkanları işlerine kilitlenmeli, seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler" sözleriyle cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattığı Ekrem İmamoğlu peş peşe çıkışlarını devam ettiriyor.

CHP'ye yakın medya kuruluşlarında (Halk TV, TELE 1, Cumhuriyet, Sözcü) son zamanlarda yaptığı tasfiye ve üst düzey düzenlemelerle kendi sesini iyice duyuran İmamoğlu Halk TV Gündem Özel’de adaylık çıkışı olarak yorumlanan çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Yayında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aksine "Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan ile konuşuyorum. Partilerin yetkilileri ile konuşuyorum. Teknik konularda katkı sunuyorum. Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri. Kurulduğu andan beri."

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Yorumlar

kafkasyalı

hayatımda ve görülmüş en lüzumsuz ve vizyonsuz çapsız bir belediye başkanı boş boş konuşmaktan başka hiç bir icrâati olmayan şahıs sen kimsin ya sen önce iş yap iş ben ben ben benlik insanı şeytanlaştırır.
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