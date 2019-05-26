İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

“Eskiden FETÖ'cüler yapardı bu tür işleri. Göstere göstere yalan söylemekten çekinmezlerdi. Kazanmak için her türlü aşağılık karaktere bürünürlerdi. Sonlarını hep beraber gördük! Ekrem İmamoğlu’nun yüzü, bunca yalana rağmen kızarmıyor. Bazen diyorum ki, hangi tür karakter gözümüzün içine baka baka bu kadar yalan söyler!” Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Basri Yalçın, “İmamoğlu’nun yalanlarının” bir bölümünü sıraladığı yazısında sordu: Acaba, yalan duvarını aşmaya mı çalışıyor?

Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak yalan söylediğini belirten Yalçın,

“Birçok seçim kampanyasını da izleme şansımız oldu. Bunların içinde iki anahtar gibi sorumsuzca üretilmiş seçim vaatlerine ve türlü yalan ve iftiraya şahitlik ettik. Ama ben şahsım adına söyleyeyim sadece yalan dolan üzerine kurulmuş bir seçim kampanyasıyla ilk kez karşılaşıyorum. Tepeden tırnağa, tavandan tabana muhalefetin tamamı tek bir noktada uzlaşmış gibi. Sürekli ve sistematik yalanlara maruz kalıyoruz.” Dedi.

Sosyal medyanın “yalanların yayılım alanı” olarak çok kötü bir işlev gördüğünün altını çizen Yalçın, “Asıl mesele o değil, birilerinin yalan söylemeyi bu kadar sistematik bir alışkanlık haline getirerek kazanabileceğini düşünmesi.

CHP'nin İstanbul adayı karton tanıtım kartları hazırlamış. Bağırdıkça bağırıyor. Elinde sallayarak İBB yönetimini müsriflikle suçluyor. Sonra bu rakamların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Ne bir hesap veren var ne utanan. Ne bir özür var ne bir açıklama.” İfadelerine yer verdi.

“Hemen ertesi gün yeni bir yalana geçiş yapılıyor. Kendisine soru sorulduğunda işin aslını bırakıp başkalarına iftira atılıyor.” diyerek Sabah’taki yazısını sürdüren Yalçın, İmamoğlu’nun yalanlarına ilişkin örneklerini de şöyle sıraladı:

“ Yunan gazetesinin attığı manşet sorulduğunda Tevfik Göksu'yu suçlayıcı açıklamalar yapıyor CHP'nin adayı. İmalı bir şekilde ‘anladınız siz onu’ dediğini iddia ediyor. Bakıyoruz. Göksu öyle bir laf etmemiş. Aksine bir de öğreniyoruz ki, ‘kıytırık bir gazete’ dediği bu Yunan gazetesine kendi tam sayfa röportaj vermiş CHP'nin adayı. Bunca yalana rağmen zerre kadar yüzü kızarmıyor.

Tamam yalan söylenirdi biraz destekli söylenir. En son CNNTürk'te katıldığı programda kendini çeken kameramanların kanal tarafından kovulduğunu iddia edecek kadar dengesini yitirdi. Kanal açıklama yapıyor. Sorumlu kişiler yapıyor. Yok böyle bir durum diye. Ama İstanbul adayı hiç basmıyor oralara. Bazen diyorum ki, acaba yalan duvarını aşmaya mı çalışıyor? Bazen de diyorum ki acaba hangi tür bir karakter gözümüzün içine baka baka bu kadar rahat yalan söyler?”

Eskiden FETÖcüler Yapardı Bunları

Yalçın, İmamoğlu’nun uyguladığı FETÖ taktiğine de şu ifadelerle vurgu yaptı:

“Eskiden FETÖ'cüler yapardı bu tür işleri. Göstere göstere yalan söylemekten çekinmezlerdi. Kazanmak için her türlü aşağılık karaktere bürünürlerdi. Sonlarını hep beraber gördük. Yalan bir taktik araçtır. Belki küçük küçük olsa işinize yarayabilir. Ancak tek strateji haline gelirse işler kötü. Ve CHP'nin adayı yalan ve iftirayı tek yöntem olarak belirlemiş gibi.”

Sürat: “Yalan Testi Yapabiliriz!”

Öte yandan elindeki cihazın “yalan söyleyen insanı” anında ele verdiğini belirten Prof.Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “Bunu Kemal Derviş’e uygulamıştık, ‘Ekonomi iyiye gidiyor!’ dediğinde cihaz yalan sinyali veriyordu. O dönemde baktık, sürekli olarak yalan söyleniyor, cihaz perişan olmasın diye kaldırdık” dedi ve bugünlerde bu cihazı yeniden devreye sokmayı düşündüğünü söyledi.