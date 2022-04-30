İmamoğlu’nda terörist paniği!

HDP’ye seçim diyeti ödemek için PKK’lı teröristleri İBB’ye dolduran CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandal kadrolaşmanın belge ve fotoğraflarının deşifre olması sonucu köşeye sıkışınca, büyük bir kurnazlık örneği sergiledi. İBB yönetimi, rezaleti örtbas etmek için örgüt militanlarını apar topar görevden aldı. ‘Sabıka kaydı yok’, ‘adli sicil kaydı temiz çıktı’ yalanı üzerinden rezaleti perdelemeye çalışan yöneticiler, Kandil’de eğitim gören Şafak Duran adlı teröristin İBB’de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak istihdam edildiğinin ifşa olması sonrası kamuoyuna rezil olmamak adına belediye iştiraklerine yerleştirdikleri terör yandaşlarını teker teker işten attı ya da istifaya zorladı. İmamoğlu’nun talimatıyla İBB kadrosuna dahil edilen ve örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kovulanlardan bazıları şöyle:

Duran’dan sonra bahane kalmadı

PKK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ve 2 kez gözaltına alınan İBB iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş. çalışanı Melikşah Kaya, önceki gün apar topar kovuldu. CHP’li Adalar İlçe Teşkilatı’nın referansıyla İBB kadrosuna dâhil edilen Kaya, İSPER bünyesindeki Büyükada Taksi’de şoförlük yapıyordu. PKK/KCK üyesi olarak dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerince serbest bırakılmasının ardından İBB’ye yerleşen Ömer Keleş’in de istifa ettirildiği öğrenildi. İBB iştiraki Peyzaj A.Ş.’ye yerleştirilen Keleş’in ismi, İçişleri Bakanlığınca terör iltisaklısı 557 kişinin İBB’de istihdam edildiğinin deşifre edildiği dönemde sıkça gündeme gelmişti.

“Terörist yok” sözünü kendi çürüttü

Defalarca Kandil’e giderek PKK elebaşlarıyla görüştüğü belirlenen ve İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman da terör bağlantısının ifşa olması sonrası istifa ettirilen isimler arasında yer alıyor. Ayman, PKK ile kirli ilişkisi deşifre olmasına rağmen İBB Sözcüsü Murat Ongun’undan yoğun destek görmüştü. İmamoğlu’nun talimatıyla İBB iştiraki BİMTAŞ’a sözleşmeli personeli olarak alınan Veysi Altıntaş da terör destekçisi olduğu gerekçesiyle kovulanlar arasında yer alıyor. ‘Barış Akademisyenleri’ bildirisine imza attığı için İTÜ’den ihraç edilen Altıntaş, terör örgütüne yönelik desteği bilinmesine rağmen İstanbul Planlama Ajansı kadrosuna dâhil edilmişti.

Önce PKK’ya şimdi milliyetçilere

İmamoğlu’nun şark kurnazlığını değerlendiren Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ise, şunları dile getirdi: “Seçimden önce cami cami gezen, seçimden sonra içkili mekânlarda poz veren İmamoğlu’nun takiyyeciliği zaten biliniyordu. Seçim diyeti olarak İBB kadrolarını HDP/PKK militanlarına peşkeş çeken İmamoğlu, şimdi de onları işten atarak milliyetçi muhafazakâr kesime şirinlik yapıyor. Eğer samimiyse önce HDP’ye teslim ettiği İSPARK’ı militanlardan temizlesin. Ardından İBB’de işe alınan 557 teröristin tümünü kovduğunu söylesin.