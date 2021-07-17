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Gündem İmamoğlu’na tepkiler de fayda etmedi! Ekmek zammı yürürlüğe girdi
Gündem

İmamoğlu’na tepkiler de fayda etmedi! Ekmek zammı yürürlüğe girdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkilere halk ekmeğe yüzde 25 zam yaptı. ‘İstanbul nimet nimet’ sözlerini hatırlatan bu zam vatandaşı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:35:00 -
İmamoğlu’na tepkiler de fayda etmedi! Ekmek zammı yürürlüğe girdi

Her şey güzel olacak mottosuyla İstanbul’a başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, halkın tepkisine rağmen ekmek zammını yürürlüğe soktu.

İBB Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı. Geçtiğimiz Eylül'de yüzde 33 zamlanarak fiyatı 1 lira olan normal ekmek, bugünden itibaren 1.25 liraya satılmaya başladı.

İBB'nin fiyat artışını bayilere dün bildirmesinin ardından yeni fiyat tabelası bugün Halk Ekmek büfelerine asıldı. Ekmek fiyatına yapılan artışın yanı sıra diğer Halk Ekmek ürünlerine de yüzde 15 ile 25 arasında zam yapıldı. Halk Ekmek'e gelen yüzde 25'lik zamdan haberi olmayan birçok vatandaş, yeni fiyatları, alışveriş yaptıkları sırada öğrendi.

Zammı ekmek alırken öğrenen Behice Demir, "Her şeye zam. Buna çok kırıldık, bir hafta bu ekmeği yiyorduk. Onu da artık yiyemeyeceğiz"diye konuştu. Halk Ekmek Bayii işleten Hüseyin Uluocak, zamlı satışlara bugün başladıklarını ifade ederek "Pek müşteri yok, yazdan dolayı. Sağa sola gitti millet. Zamma pek tepki yok, kimsenin bir şey dediği yok" dedi.

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