"Gündeminde İstanbul olmayan" İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi!

İstanbul'da kar yağışı sonrasında İBB tarafından gerekli önlemler alınmadığı için vatandaşların yollarda yaşadığı kar esaretinin yankıları sürüyor. Meteoroloji'den yapılan tüm uyarılara rağmen yollara yeterli tuz ve solüsyon dökülmediği için trafikte kaos yaşanırken binlerce vatandaş yollarda saatlerce mahsur kalmıştı.

Tam da o saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte buluşup restoranda balık keyfi yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hemen her kesimden tepki geldi. Sabah'ın derlemesine göre, işte sosyal medyada İmamoğlu'na gösterilen tepkilerden bazıları:

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İBB Başkanı, AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul yok.

Fatih Portakal: O gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsetmiyoruz, anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. O yemekte olmaması gerekiyordu. Yani siz, şehriniz kar altındayken ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız bile gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum.

Can Ataklı: Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Yağmurda Bodrum'da, depremde kar tatilinde, İstanbul'a kar krizinde de balıkçıda kafa çekiyor. Salak gibi gideceğin restaurant önüne önceden kar küreme araçlarını gönderirsen, onlar da 10 dakikada bir geçip 'Aman buradan başkan çıkacak. Ayıp olmasın' diye (restaurant önünü) kar küremesi yapıyor.

Nihat Genç: İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun da aynı saatte İsviçre'de kayak tatilindeymiş. Boş adamlar boş. Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?

Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca: 3 saat süren görüşme İBB kayıtlarında yok, misyonunuzun sayfalarında da görünmüyor. İmamoğlu 'Görüşme önemliydi' dedi. Türk kamuoyu bu 'özel ve önemli' görüşmenin kapsamını merak ediyor. Açıklama yapacak mısınız?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Şehri emanet ettiğimiz kişi, milletin derdi yerine bir ülkenin elçisiyle yemeğe gidiyor. Bunu da üst perdeden bir dille savunuyor. Bir tarafa 16 milyonu, diğer tarafa bir ülkenin büyükelçisiyle yemeği alıp tavrınızı milletinizden yana değil yemekten yana koymanızı sıradan bir siyasi hata olarak görmeyeceğiz. Aziz milletimiz tepeden bakışınızı değerlendirecek, notunu takdir edecektir.