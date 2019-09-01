İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz

Taha Emre Özdemir Ankara CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile görevlerinden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek, 'Size İstanbulluların selamını getirdim.' demiş, İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararına ilişkin de 'Gaflet ve dalalettir.' ifadelerini kullanmıştı.

'Sosyal medyada tepki yağdı: Bizden PKK'ya selam gitmez!

İmamoğlu'nun bu ziyareti ve konuşmalarından sonra sosyal medyada 'Bizden PKK'ya selam gitmez.' Hastagh'i ile binlerce paylaşım yapıldı. Aynı Hashtagh ile paylaşım yapanlar arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da vardı. Özalan, HDP'li Selçuk Mızraklı'nın terör örgütü PKK'ya olan sevgisini gözler önüne seren bir de video paylaştı.

CHP'li İmamoğlu'nun HDP'lileri ziyaretine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki partimiz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ile milletin varlığının mücadelecisi konumundadır. Twitter hesabımdan paylaştığım video HDP'lilerin içinde bulunduğu durumu çok net bir şekilde özetliyor. PKK'nın marşını söyleyip, PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuyorlar. Oraya kayyım atanmayacaktı da ne olacaktı? Diyarbakır teröristlere mi teslim edilecekti? CHP'li Ekrem İmamoğlu, böyle bir hainliğin içinde olanlara destek vermiştir. İmamoğlu'nun bir proje olduğunu en başından beri ifade etmeye çalışıyoruz."

Leşler için saygı duruşunda bulundular

Söz konusu videoda, 31 Mart akşamı Diyarbakır'ı kazanan Adnan Selçuk Mızraklı partililerle bir araya geliyor. Buluşmada terör örgütü PKK ile teröristleri öven bir marş okunuyor. Mızraklı'nın önderliğindeki kalabalık PKK leşleri için saygı duruşunda bulunuyor.