İmamoğlu'na tepki: Hadi bunu izah et şimdi!

Marmara Denizi, deniz salyalarına teslim oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliğü yüzünden arıtma tesisi kurulmaması nedeniyle yayılan salyalar endişe saçıyor.

Bundan bir buçuk yıl önce, AK Parti'nin büyük uğraşlarla hazırladığı Su Arıtma Tesisi için, "Temel Atmama Töreni" düzenleyerek tesisi iptal eden İmamoğlu, deniz salyalarının yayılmasında baş etken oldu.

Törende konuşan İmamoğlu, "Bir daha böyle bir tören olmasın. Temel atmayarak elde edeceğimiz faydalar; 1 milyar TL'lik israf bertaraf edilecek. İnşaat alanı içerisindeki, Eyüpsultan Belediyesi'ne ait spor tesisi, düğün salonu, İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait binanın yıkılmasının önüne geçilecek." demişti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İmamoğlu'nun deniz salyalarına neden olması da masaya yatırıldı.

Konuya dair konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Geldik Haziran 2021'e. 1 buçuk yıl sonra Marmara Denizi'nde şimdi salyalar hakim oldu. AK Parti döneminde her şeyi hazırlanmış, bütçesi hazırlanmış, yeri hazırlanmış, temel atma töreni düzenleyecek noktaya gelen bir boyutta teslim ediyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu işin kolayına kaçıyor. 'Temel atmama töreni düzenliyoruz. Temel atmayarak İstanbul'a 1 buçuk milyar kazandırdık.' Ya belediye otobüslerini kaldırma, mazottan kazanırsın, şoförlerden kazanırsın, otobüsün yıpranmasından kazanırsın. Şimdi nereye geldik? Marmara Denizi'nde salyaya geldik. Hadi bakalım şimdi Marmara Denizi'ndeki bize bir izah et."