İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi bir çok usulsüzlüğü yapan Ekrem İmamoğlu ve eşi tarafından gazeteci Tamar Tanrıyar’a karşı açılan iki ayrı tazminat davası, dün Çağlayan Adliyesi'nde sonuçlandı. İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, toplam 1 milyon TL'lik (2 x 500.000 TL) tazminat talepli davalar reddedildi.

Tanrıyar, bu kararın Ekrem İmamoğlu için büyük bir şok etkisi yarattığını belirtti.

Dava Neden Önemli?

Davanın reddedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Tamar Tanrıyar’ın aktardığına göre, bu dava, İmamoğlu'nun hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren haberler üzerine açtığı ve her şeyi inkâr etmeye çalışarak kendisini aklama amacı güden ilk davaydı.

Mahkemenin ret kararı, İmamoğlu'nun bu konulardaki iddiaları tamamen inkâr eden ve tazminat talep eden savunmalarının hukuken kabul görmediği anlamına geliyor. Kararın, İmamoğlu aleyhine açılmış diğer benzer davalar için de emsal teşkil edebileceği vurgulandı.