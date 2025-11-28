Taekwondo sporcuları tebriği hak ettiler

İsviçre'nin Aigle şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Altuğ Gesge 48 kilogram erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olurken, İrem İşel de Atina/Yunanistan'daki Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü derecesi elde etti. Avrupa derecesi kazanan sporcular, antrenörleri Hanife Yıldız ile birlikte başarılarını paylaşmak için İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Demir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ramazan Demir, "Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Tesis ve imkanlar konusunda her zaman yanlarında olacağız" dedi.