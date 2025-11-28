  • İSTANBUL
28 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Spor Taekwondo sporcuları tebriği hak ettiler
Spor

Taekwondo sporcuları tebriği hak ettiler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Taekwondo sporcuları tebriği hak ettiler

Avrupa üçüncüsü olan sporculara tebrik. Avrupa derecesi elde eden Bilecikli taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tebrik etti

İsviçre'nin Aigle şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Altuğ Gesge 48 kilogram erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olurken, İrem İşel de Atina/Yunanistan'daki Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü derecesi elde etti. Avrupa derecesi kazanan sporcular, antrenörleri Hanife Yıldız ile birlikte başarılarını paylaşmak için İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Demir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ramazan Demir, "Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Tesis ve imkanlar konusunda her zaman yanlarında olacağız" dedi.

