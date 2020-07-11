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Gündem

İmamoğlu'na sert tepki: En azından bunu diyebilirsin

Sanatçı Eşref Ziya, Ayasofya için bir tebrik mesajı paylaşmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:54:00 -
İmamoğlu'na sert tepki: En azından bunu diyebilirsin

Ayasofya kararının ardından, elleri arkasında Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hala bir tebrik gelmemesi oldukça dikkat çekiyor.

Bunun üzerine sanatçı Eşref Ziya, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Eşref Ziya, Twitter hesabından şunları yazdı:

"En azından bu mutlu günlerinde müslümanların sevincini paylaşıyorum diyebilirsin İstanbul şeysi...!"

İşte o tweet:

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