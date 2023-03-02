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Siyaset İmamoğlu'na "özür dile" çağrısı! "Samimiyetsizliğin bu kadarına pes"
Siyaset

İmamoğlu'na "özür dile" çağrısı! "Samimiyetsizliğin bu kadarına pes"

Gazeteci Mahmut Övür, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çıkışına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 11:41:00 -
İmamoğlu'na "özür dile" çağrısı! "Samimiyetsizliğin bu kadarına pes"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri fırsat bilip deprem açıklaması yapmasına tepki gösterdi.

Övür'ün yazısının ilgili bölümü:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği hatta "seçimlerin ertelenmesini" isteyecek kadar adaylık pazarlığının içinde olduğu biliniyor. Dün İstanbul depremini dert edinen bir çıkış yaptı. İnanılır gibi değil; 4 yıldır deprem için kılını kıpırdatmayan, kentsel dönüşümlere karşı çıkan, deprem bütçesini küçülten biri şimdi İstanbullulardan özür dilemeden, "siyaset üstü" çağrı yapıyor. Samimiyetsizliğin bu kadarına pes doğrusu...

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