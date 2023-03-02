İmamoğlu'na "özür dile" çağrısı! "Samimiyetsizliğin bu kadarına pes"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri fırsat bilip deprem açıklaması yapmasına tepki gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği hatta "seçimlerin ertelenmesini" isteyecek kadar adaylık pazarlığının içinde olduğu biliniyor. Dün İstanbul depremini dert edinen bir çıkış yaptı. İnanılır gibi değil; 4 yıldır deprem için kılını kıpırdatmayan, kentsel dönüşümlere karşı çıkan, deprem bütçesini küçülten biri şimdi İstanbullulardan özür dilemeden, "siyaset üstü" çağrı yapıyor. Samimiyetsizliğin bu kadarına pes doğrusu...