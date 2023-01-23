İmamoğlu'na özendi, yuh dedirtti! Perinçek'ten skandal vaat

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi bir kez daha adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamaya başlayan Perinçek, partisinin İstanbul'daki il binasında dikkat çeken açıklanmalarda bulundu.

Suriye ile yeni dönemdeki ilişkilere yönelik konuşan Perinçek, bölgedeki çözüm için ABD ile iş birliğinin yanlış bir strateji olacağını savundu.

Perinçek, seçimi kazanması durumunda Sultanahmet Camii'nde Suriye ve İran yöneticileriyle namaz kılacaklarını söyledi.

Perinçek, "Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşar Esed ve Sayın İran yöneticileriyle, Reisi ile namaz kılacağız." dedi.

Amerika'nın son dönemde yenilgiye uğratılmaya başladığını sözlerine ekleyen Perinçek, "Amerika yeniliyor. Amerika-Kazakistan tezgahında darbe planında yenildi Afganistan… Bakın Afganlar gibi çok güçleri sınırlı olan bir millet kahramanca Amerika’yı yendi. Güney Amerika’da her ülke Amerika’ya başkaldırdı peş peşe, işte en son örnek Brezilya…” şeklinde konuştu.

Perinçek'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

“Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşar Esed ve Sayın İran yöneticileriyle, Reisi ile namaz kılacağız. O Biden ile namaz da kılamaz. Efendim İsrail yöneticileriyle falan hangi namazı kılacak? Havrada ancak buluşabilirler, kilisede ancak buluşabilirler, namaz falan olmaz o. Onun için o planlara dönülmesi artık mümkün değil. Amerika yeniliyor. Amerika-Kazakistan tezgahında darbe planında yenildi Afganistan… Bakın Afganlar gibi çok güçleri sınırlı olan bir millet, kahramanca Amerika’yı yendi. Güney Amerika’da her ülke Amerika’ya başkaldırdı peş peşe, işte en son örnek Brezilya…”

Öte yandan Perinçek açıklamasında şu ifadelere de yerdi:

"Hatanın adını koyalım: AK Parti Hükümeti, Suriye’de çözüm için ABD ile iş birliğine odaklanmaktadır. Dışişleri Bakanı'nın ağzından dün yapılan açıklama aynen böyle. Oysa daha 23 gün önce, 28 Aralık 2022 günü, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları, Moskova’da toplanarak, Suriye’de terör örgütlerine birlikte son vereceklerini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü birlikte sağlayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye, Suriye ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket etmesi, doğru stratejiydi."