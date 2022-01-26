İmamoğlu'na olay gönderme: İstanbul'da kayarsın artık

Hikmet Genç, ne zaman bir felaket olsa soluğu tatilde alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena makaraya sardı. Genç, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası sınıfta kalan İmamoğlu'nun bu defa da İstanbul'da kayabileceğini belirtti. İşte Genç'in Akşam gazetesindeki o ironik yazısı:

"Olmuyor işte. Mizansenle kurguyla bir yere kadar. "İstanbul senin", "sizin için çalışıyoruz", "kendimizi parçalıyoruz" demekle olmuyor... Uyardık, "bunlar daha iyi günlerimiz" dedik...

Reklamla, antrikotla, mikrofonlu teyzeyle belediye yönetiyormuş gibi yaparsan, hiçbir şey güzel olmaz. Her şey rezil olur. Gerçeklerle böyle yüzleşirsin...

Doğma büyüme İstanbulluyum. Çok kar esareti gördük. Ama hiç bu kadar kötüsünü yaşamadık.

Meteoroloji uyarmış. 'Akşam saatlerinden itibaren çok yoğun kar yağışı bekleniyor ve gece boyunca sürecek' demiş. Bölgeyi net olarak belirtmiş. Uzmanları dinledik. Solüsyon ve tuzun önceden dökülmesi gerekiyormuş...

Bazı bölgelerde hiç tedbir alınmamış, müdahale edilen yerlerde de yetersiz kalınmış.

İstanbullu saatlerce yollarda kar içinde üşüyerek titreyerek bekledi. Bu yazıyı yazarken yolda kalan, hâlâ kurtarılmayı bekleyen araçlar vardı.

Hey gidi hey... Nerden nereye!..

Kılıçdaroğlu derdi ya. Bize oy verin Türkiye'yi de İzmir'i yönettiğimiz gibi yönetelim.

İstanbullu da artık anladı CHP yönetiminin ne menem bi'şey olduğunu. En canlı örneğini gördü...

Hayal bu ya, ülkeyi yönetse İzmir'i İstanbul'u yönettiği gibi yönetir CHP.

Daha önce söylemiştik...

"CHP'nin yönettiği İBB 13 bin kişiyi işten çıkartıp 40 binden fazlasını işe aldı. Fazladan 26-27 bin personel... Karşılığı ne?.. Sıfır!.."

Bıkıp usanmadan "engelleniyoruz" martavalını söylemeye de devam ediyor.

"Solüsyonumuz da var, tuzumuz da" diyor.

Yahu madem var, elinizi tutan mı var, dökmenizi de mi engelliyorlar?!..

Peki İstanbulluya bu çileyi yaşatan İBB'de bir mahcubiyet var mı?

Yok!..

Ama eko'lojik bir tavsiye var.

Diyor ki; "Belediye her kaldırıma adam koyamaz. Herkes kendi dükkanının önünü, kaldırımını temizlerse iyi olur."

Doğru. İBB'ye fazladan alınan 26 bin kişi de yetmez İstanbul kaldırımlarına!

İyi de İBB, önce kendi binasının önünü temizlemeli!.. (Bak: Saraçhane İBB önü, dünkü görüntüler.)

Hem biriktirilen kar, yanlış anlamalara da sebep olur.

Sonra vatandaş; "Kar tatiline gidemedi, İstanbul'da kayacak!.." falan der.

Aman diyim!.."