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Siyaset 'İmamoğlu'na inanıp oy verirseniz çok kuyruklar görürsünüz'
Siyaset

'İmamoğlu'na inanıp oy verirseniz çok kuyruklar görürsünüz'

Yeniakit Publisher
2023-04-15 01:39:00 - 2023-04-15 02:41:11

CHP'li İBB Başkanı, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluyu nasıl kandırdığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Ekrem şimdi de Türkiye için her şey çok güzel olacak diyor. Allah korusun bunlara inanıp oy verirseniz, ya ekmek kuyruğunda ya da maaş kuyruğunda beklersiniz." yorumunda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaşattığı zorluklar gündemden hiç düşmedi.

İmamoğlu göreve geldiği günden beri aksamanın en çok yaşandığı alan toplu ulaşım oldu.

Toplu ulaşım araçları arıza rekoru kırarken, yaşanan ölümlü kazalar da İstanbullu büyük acılara tanıklık etti.

Sosyal medyada bir metro kuyruğunun görüntüsünü paylaşan vatandaşlar, "Bu kuyruğa dikkat edin. Ekrem şimdi de Türkiye için her şey çok güzel olacak diyor. Allah korusun bunlara inanıp oy verirseniz, ya ekmek kuyruğunda ya da maaş kuyruğunda beklersiniz." yorumu yaptı.

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