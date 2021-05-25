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Gündem İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!
Gündem

İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden yolları yapmak yerine Haliç'in ortasına yaptırdığı tenis kortunda eşi Dilek İmamoğlu ile oynayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gittiği Eyüpsultan'da mahalleli tarafından protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:36:00 -

Seçim öncesi "her şey çok güzel olacak" vaadinde bulunan ve göreve geldikten sonra İstanbul için gözle görülür bir icraat yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar mahallesinde protesto edildi.

Yeşilpınar Dönüşüm Projesi alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Araya giren korumalar ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. 

Çıkan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı. Polis, mahalleliyi konvoydan uzaklaştırarak yolu açtı.

Vatandaşı dinlemeden kaçtı!

Mahallenin taleplerini dinlemeye tenezül etmeyen İmamoğlu içinde bulunduğu lüks minibüsü ve konvoyuyla bölgeden uzaklaştı.

"Biz sadece sizinle çay içmek istedik"

Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, "Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik" diye konuştu.

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Yorumlar

sizofren savar

..... etmediklerine dua edin..
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