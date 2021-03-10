  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması
Gündem

İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin "Fazilet Durağı" yalanını sahte evrak düzenleyerek kapatmak istemesi İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasıyla ortaya çıktı. Bakanlık, İmamoğlu ve görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:22:00 -
İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması

Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddiasında bulunan İBB'nin yalanının ortaya çıkmasını engellemek için sahte evrak düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izniyle ispatlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Fazilet durağı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sahte evrak sunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Süleyman Soylu; pandemi döneminde otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

* Mehmet Önder Duman adlı vatandaş; 29 Mart 2020'de yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Mücahit Birinci de fotoğrafı paylaştı.

* İmamoğlu, Ongun ve İBB'nin kurumsal internet sitesi, otobüste yaşanan yoğunluğun Fazilet durağından 47 kişi bindiği gerekçesiyle yaşandığını iddia etti.

* İmamoğlu, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu" iddiasında bulundu. İBB, fotoğrafları paylaşan Önder Duman ve Mücahit Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

* İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenledi. Soylu; pandemi döneminin en büyük yalanına imza atan ve sahte evrak düzenleyerek başsavcılığı yanıltmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk'e soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Süleyman Soylu; otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Batıdan devşirmesi 'günler'le ilgili bozuk saat misali dikkat çeken tespitlerde bulundu. Çölaşan, "Kadınlar Günü'..
AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...
Siyaset

AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...

AK Parti, vatandaşların sosyal medyada siyasette yaşanan tartışmaları ve siyaseti ne kadar takip ettiğini ölçen anket MYK toplantısında Cumh..
Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü
Gündem

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği vurgusunu yaparak, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay