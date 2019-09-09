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İmamoğlu'na bir şok daha! Araştırma teklifi sunuldu

İBB Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. AK Parti, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "israf" diyerek Yenikapı'da sergilediği araçlar ve haksız yere işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi sundu. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:23
İmamoğlu'na bir şok daha! Araştırma teklifi sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Oturumda AK Parti grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı.

AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:23
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. AK Parti
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • ibbibb11 dk önce
    bu yenikapıaraç şow meselesi canlı yayında tartışılmalı. noter ve bilir kişiler huzurundaneyin ne olduğu halka açıklansın.

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