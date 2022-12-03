İmamoğlu'na "aptal, şizofren" dediği iddia edilmişti! CHP’li Canan Kaftancıoğlu ile ilgili o detay dikkat çekti

Hikmet Genç, Ekrem İmamoğlu'na; "Müteahhit kafalı, aptal, şizofren" dediği iddia edilen CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 10 günlük sessizliğin ardından açıklama yapmasını manidar buldu. Kaftancıoğlu'nun kulağının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çekildiğini ima eden Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hadi son bir özet geçelim...

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na; "Müteahhit kafalı, aptal, şizofren" dediği iddia edildi.

CHP'de taht kavgaları başlamıştı. CHP içinde devam eden Kaftancıoğlu-İmamoğlu güç savaşında yaşananlar ortalığı daha da karıştırdı.

İmamoğlu; "Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir, öyle söylememiştir diye düşünüyorum" dedi. ("Söylememiştir diye düşünüyorum" demek, "ben bilmiyorum, ona sorun" demek!)

10 gün boyunca sessiz kalan Kaftancıoğlu sonunda konuştu. (İmamoğlu'nun "vali itlik yaptı" demesi ve ortalığın ayağa kalkmasından 3 gün sonra "itlik yaptı demedim, basitlik yaptı dedim" demesi gibi!)

"Şizofreni tıbbi bir tanıdır, hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz" diyor Kaftancıoğlu.

Yani "İmamoğlu'na şizofren demedim" diyor. Bir de hatırlatıyor; "hayatım boyunca nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım" diyor.

Peki, 'İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin' demek, "Anneye edilen küfrü 'miki' yazmıştır" diyerek paylaşmak, "nefret ve ayrıştırıcı söylem" olmuyor mu?.. (İnanç, anne vesairenin tıbbı bir karşılığı yoksa demek ki?!)

"Şizofren demedim" diyebilmesi 1 hafta sürdü.

"'Müteahhit kafalı, aptal' demedim..," demesi için bakalım kaç hafta bekleyeceğiz?!

Daha doğrusu bir dahaki sefere kimin kulağı ne zaman çekilecek onu göreceğiz..."