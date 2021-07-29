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Ekonomi İmamoğlu zam yapınca hareketlendiler! Ekmeği 2,5 lira yapacaklar
Ekonomi

İmamoğlu zam yapınca hareketlendiler! Ekmeği 2,5 lira yapacaklar

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İBB'nin halk ekmeğe zam yaptığını belirterek kendilerinin de ekmeğe yüzde 25 zam yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 22:28:00 -
İmamoğlu zam yapınca hareketlendiler! Ekmeği 2,5 lira yapacaklar

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Halk Ekmek'e yaptığı yüzde 25'lik zamla ilgili konuştu.

Kolivar, İstanbul'da fırın ve ekmek fiyatlarıyla ilgili müthiş bir karmaşa var açıklamasında bulundu.

Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

Sözlerine devam eden Cihan Kolivar, İBB'nin ekmeğe yaptığı zam sonrası kendilerinin de önümüzdeki hafta fiyat artışı yapacağını söyledi.

"Bir hafta sonra ekmek 2,5 Lira olacak"

"Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira" diyen Kolivar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da fırın ve ekmek fiyatıyla ilgili müthiş kargaşa var. Halk Ekmek, ekmeğe yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de önümüzdeki hafta yüzde 25 zam yapacağız. Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira."

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