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Siyaset İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü
Siyaset

İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü

AK Parti döneminde başlatılan projeleri kendi projesi gibi lanse eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 2017'de başlanan Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne de çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:16:00 -
İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü

 yeniakit.com.tr 

Seçimi kazandıktan sonra, “AK Parti döneminde başlatılan projeleri bitirse yeter” denilen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeleri bitirmek yerine üzerine konmaya başladı.

Siyasi etikle bağdaşmayan söylemlere imza atan İmamoğlu, yine AK Parti’nin başlattığı bir projeyi kendi icraatı olarak tanıttı.

Yapımına 2017 senesinde, AK Parti döneminde başlanılan Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi’yle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Biz çözüm üretiyor, hayali projelere İstanbul’u teslim etmiyoruz. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırıyoruz. İstanbul’un su ihtiyacının %65'i bu tesisten karşılanacak ve şehrin en büyük arıtma tesisi olacak.” ifadelerini kullandı.

AK Parti başlattı

İmamoğlu her ne kadar projenin üstüne konsa da, günlük 500.000 metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ve 2 adet 20.000 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yapımına 2017’de başlandı. 4 Ağustos 2017’de resmi olarak başlanılan inşaatın 3 Şubat 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Projenin sözleşme beledi ise 199.850.675 TL olarak açıklanmıştı.

İşte belgesi:

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