İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar Korel: Kendimi çöp gibi hissediyorum

YSK'nın verdiği kararla İstanbul seçimleri iptal edildi. Karara ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'di. Kararın ardından Korel, Instagram hesabından adeta isyan etti.

"Sevilmediğimi hissediyorum"

Korel, yazısına "Bir vatandaş olarak sorularım var." diyen başladı. Hislerini de dile getiren oyuncu, "Kendimi çöp gibi hissediyorum, hatta hiçe sayılmış ve sevilmediğimi hissediyorum." dedi.