İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, 2023 seçimi için Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlanmaya çalışılan Ekrem İmamoğlu'na yalakalığa başladı.

İmamoğlu'nun yerine getirilmemiş onlarca vaadi orta yerde dururken, Ersan Şen, "Bir defa İmamoğlu'nun çalışmaları deniyor ya, İmamoğlu'nun çalışmaları denildiğinde benim aklıma gelen mesela Üsküdar'daki taşkın olayını bitirdi. Kökünden kesti. Her yağmurda denizle karanın birleştiği ortadaydı." diye konuştu.

Sözlerinin devamında, "Süt dağıtımı devam etti. Anaokulu yapımı yavaş gidiyor ama gördüğümüz kadarıyla iyi." ifadesini kullanan Şen'e, stüdyodaki Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, "Kaç tane anaokulu yapmış hocam?" sorusunu yöneltti.

Soruya "Bilmiyorum ya, var işte. Sayısına bakarız beraber." karşılığını veren Ersan Şen, kendini rezil ederken, program moderatörü Kübra Par, Şen'i içinde bulunduğu durumdan şöyle kurtarmaya çalıştı:

Lütfen rica ediyorum bunu konuşmayalım. Bu akşam konumuz İmamoğlu'nun icraatları değil.