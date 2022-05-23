İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili flaş iddia! Artık ikisinin de...

CHP'nin önceki günkü İstanbul mitinginde Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun tokalaşmamasını köşesine taşıyan Hikmet Genç, "Siz niye kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz? Kılıçdaroğlu noktayı koydu. Artık ikinizin de şansı yok" ifadelerini kullandı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) İmamoğlu önünden geçtiği Mansur Yavaş'la tokalaşmamış...

Görüntülerde çok net bir şekilde belli oluyor. Sırayla tokalaşırken pas geçmiş...

Mansur Yavaş ise; 'oynamıyorum işte' deyip küsen çocuk misali ellerini bağlamış, yüzü asık bir halde karşılamış İmamoğlu'nu...

1 yıl önce "İmamoğlu'nun Yavaş'la arası iyi değil, çok gerginler, birbirlerini rakip görüyorlar" demiştim programda...

Aynı şekilde yazmıştım da...

'Nerden uyduruyorsun' diyen çok oldu.

3 Ö'nün (Öztrak, Özkoç, Özel) arasında yaşanan kavga haberinde olduğu gibi parti içerisinden bilgi veriyorlar...

Buyurun görün.

Hem siz niye kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz?

Kılıçdaroğlu noktayı koydu. Artık ikinizin de şansı yok...

Neyin çekişmesi bu?

İkiniz de CHP'lisiniz.

Kavga etmeyin, siz kardeşsiniz!.."