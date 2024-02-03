İmamoğlu ve Özel, mason Soyer'i böyle keklemiş! İzmirlilerin parasını resmen çöpe atmışlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmeyeceğini bile bile önce televizyonların sabah kuşaklarında canlı yayınlara çıktı. Yetmedi bazı haber siteleri ‘Tamamen duygusal’ reflekslerle Soyer’in aday gösterilmesi için kampanya başlattı. Ancak bu yapılanlar Özgür Özel'i kararından döndürmeye yetmedi. Gerçekten Soyer'e haksızlık mı yapıldı?

Ankara ve İstanbul’dan İzmir’e giden gazetecilerin Efes Otel’de poz vermelerine bir anlam veremezdim. Kendi kendime ‘Ya çok paraları var ya da otel paraları belediye tarafından karşılanıyor’ diyordum. Hep aynı gazeteciler ama… Hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Efes Otel arasında herhangi bir ihale olup olmadığını araştırmaya başladım. Karşıma çıkan manzara ‘Bu kadarına da pes’ dedirtecek cinstendi. Soyer’in başkanlık koltuğuna oturduğu süre boyunca Efes Otel’in sahibi olan Güzel Oteller Turizm şirketine konaklama bedeli olarak 20 milyon lira ödemiş. Bir de yazıyla yazayım isterseniz; YİRMİ MİLYON….

BEŞ YILDIZLI HİZMET!

Bundan böyle parti ayırmaksızın her belediyenin yapmış olduğu israfları belgeleriyle MedyaRadar’da gündeme getireceğim. Soyer’in başkanlık koltuğuna oturduğu yıl yani 2 Temmuz 2019’da ‘Otel konaklama hizmeti’ adı altında 436 bin 560 liralık hizmet alımı yapılmış. 3 Ocak 2020 tarihinde yine ‘konaklama hizmeti alımı’ adı altında 754 bin liralık hizmet alımı yapılıyor. 1 Ağustos 2021 tarihinde de 236 bin 800 liralık hizmet alımı yapılıyor. 9 Kasım 2021’de yine aynı başlıkla Efes Otel’e 1 milyon 556 bin liralık ödeme yapılıyor.

AĞIR MİSAFİRLER EFES’TE AĞIRLANDI!

İzmir’in iki tane olmazsa olmazı vardır. Biri 9 Eylül diğeri de İzmir Fuarı. Soyer yönetimindeki belediye ‘Fuar Ve Kongre Organizasyonları Kapsamında Swiss Otel’de Konaklama’ başlığıyla alım yapıyor. 26 Ağustos 2022’de yapılan ihalenin bedeli tam 10 milyon 928 bin lira olmuş. Yapılacak olan işin süresi ise sadece bir ay. Evet Soyer bir ay içerisinde fuara gelen önemli misafirleri için Swiss Otel’e tam 11 milyon ödemiş. 14 Mart 2023 tarihinde 4 milyon 699 bin, aynı tarihte be defa 350 bin liralık hizmet alımı daha yapılıyor. Son olarak 20 Nisan 2023 tarihinde 1 milyon 486 bin liralık hizmet alımı yapılıyor. Soyer yönetimindeki belediyenin Güzel Oteller Turizm şirketine ödenen para tam 20 milyon lira olmuş.

15 YILDA 1 MİLYON ÖDEDİ..

Tunç Soyer’den önce o koltukta 15 yıl boyunca oturan Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan ihalelere de baktım. Kocaoğlu’nun görevde olduğu 15 yıl boyunca İzmir’in simgesi Swiss Otel’den satın aldığı hizmet bedeli sadece 1 milyon 200 bin lira civarında. Soyer’in İzmir’deki diğer otellere de ‘Konaklama hizmeti’ adı altında 30 milyon liralık ödeme yaptığı biliniyor. Beş yıllık süre içerisinde kamunun 50 milyon lirası İzmir’deki otellere dağıtılmış. Bu tabloya bakınca Soyer’e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bence de yeniden aday gösterilmeliydi.

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